Actualidade

O chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, disse hoje que os Comandos poderão voltar a integrar a missão da ONU na República Centro Africana (RCA), no 5.º contingente, em 2019.

O general elogiou o desempenho dos comandos nas Forças Nacionais Destacadas, classificando-os como "heróis" e disse que poderão voltar ao teatro de operações na RCA como 5.ª FND, o que seria a partir de fevereiro ou março do próximo ano, caso se confirme uma decisão política no sentido de continuar a missão no próximo ano.

A 3.ª FND é composta por 159 militares, 156 do Exército, sendo 126 paraquedistas, que vão terminar a missão em setembro e serão nessa altura rendidos também por paraquedistas. As Forças Nacionais Destacadas para o próximo ano serão decididas em Conselho Superior de Defesa Nacional, presidido pelo Presidente da República, no final do ano.