Migrações

O dirigente e eurodeputado comunista João Ferreira afirmou hoje que a nacionalidade portuguesa de António Vitorino não garante um bom desempenho como diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), preferindo esperar para fazer uma avaliação do ex-comissário europeu.

"Não é a simples nacionalidade que determina, à partida, qualquer garantia de um bom desempenho. De resto, existem exemplos recentes. O próprio António Vitorino, quando exerceu os mais elevados cargos na Comissão Europeia, não resultaram daí propriamente aspetos benéficos ou positivos para Portugal", afirmou, em conferência de imprensa, na sede do PCP, em Lisboa.

O membro do Comité Central comunista criticou também as decisões de hoje do Conselho Europeu, reunido em Bruxelas, relativamente à questão das migrações, condenando o modelo que considerou ser de "Europa fortaleza".