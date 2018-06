Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que a eleição de António Vitorino para diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM) é uma vitória para o mundo, contra os protecionismos, xenofobias, clausuras e intolerâncias.

Em declarações aos jornalistas, na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que esta notícia constitui "uma grande alegria para Portugal", mas que, "neste tempo, no domínio tão sensível das migrações", a escolha de alguém como António Vitorino para um cargo destes "é uma vitória também para o mundo".

"Alguém que tem experiência, foi comissário [europeu] nesta área e foi um ótimo comissário, tem uma visão aberta, global, que chega a todos os continentes, ter um dossiê tão sensível é tão bom para o mundo. Contra os protecionismos, contra as xenofobias, contra as clausuras, contra as intolerâncias", acrescentou, concluindo: "É uma ótima notícia".