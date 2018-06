Mundial2018

O selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos, revelou hoje que toda a equipa está apta para defrontar sábado o Uruguai nos oitavos de final do Mundial2018, persistindo apenas a dúvida quanto a William Carvalho.

"À partida, estarão todos aptos, mas o William teremos de ver daqui a algumas horas?", disse, deixando a dúvida quanto à utilização do trinco da formação das 'quinas', totalista dos três desafios da fase de grupos.

Com mialgias de esforço, o médio tem sido poupado e hoje continuou a evoluir à parte, no treino em Kratovo (Portugal não trabalhou em Sochi), no qual se limitou a fazer corrida.