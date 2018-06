Actualidade

A retirada da totalidade dos resíduos industriais perigosos de São Pedro da Cova, Gondomar, foi adiada devido a um processo judicial de impugnação instaurado ao concurso de adjudicação da empreitada, indicou hoje a junta de freguesia local.

Em comunicado, a Junta de Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova dá conta de que reuniu com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Fernando Freire de Sousa, tendo este informado que o concurso público internacional decorreu dentro da normalidade, no entanto, no ato de adjudicação foi instaurado um processo judicial de impugnação pré-contratual.

Isto "implica o adiamento do início da remoção", notam os responsáveis desta junta do concelho de Gondomar, distrito do Porto.