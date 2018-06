Actualidade

O fotógrafo sul-africano Pieter Hugo considerou hoje que a morte do seu compatriota David Goldblatt, fotógrafo da luta anti-apartheid, constitui "a perda de um ícone".

Pieter Hugo falava à agência Lusa à margem da apresentação da exposição de sua autoria "Between the devil and the deep blue sea - Entre a Espada e a palavra", que, a partir de 05 de julho, está patente ao público no Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

"David Goldblatt foi um vulto gigante da fotografia na África do Sul", disse Pieter Hugo a propósito do fotógrafo sul-africano que denunciou o sistema de 'apartheid' no país, e que morreu na passada segunda-feira, em Joanesburgo, aos 87 anos.