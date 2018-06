Actualidade

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral disse hoje que não é importante o montante com que as instituições sociais entram no capital da Caixa Económica Montepio Geral, mas a participação na instituição financeira da economia social.

"Neste projeto é menos importante o montante financeiro da participação do que nele participar (...). Independentemente do montante global da participação, o fundamental é a motivação de todas as instituições da economia social para participar", afirmou Tomás Correia em conferência de imprensa.

O presidente da Mutualista considerou ainda que a polémica em torno dos investimentos no banco Montepio, nomeadamente da participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, "não travou" a vontade de as instituições participarem.