Actualidade

A conclusão da liquidação da Sociedade Portuguesa de Empreendimentos (SPE), pertencente ao Grupo Parpública, foi hoje aprovado em assembleia-geral, na qual foi também decidido que os acionistas vão receber 1,026 euros por ação.

"Decorreu hoje [...], a assembleia-geral que aprovou o encerramento da liquidação da Sociedade Portuguesa de Empreendimentos -SPE, SA, empresa pertencente ao grupo Parpública, cumprindo-se assim a etapa final do processo, tal como havia sido anunciado", referiu hoje, em comunicado, a gestora de participações públicas.

De acordo com o documento, seguir-se-á a partilha entre os acionistas do restante património da sociedade, que se traduz no pagamento de 1,026 euros por cada ação.