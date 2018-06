Mundial2018

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, garantiu hoje que se Cristiano Ronaldo for o único a jogar bem no sábado, frente ao Uruguai, Portugal será afastado nos oitavos de final do Mundial2018.

"Se o Cristiano se empolga mais nos grandes jogos? A equipa tem de se empolgar. Se ele jogar sozinho, a equipa vai perder. Se não formos tão fortes, à partida estamos debilitados. É muito difícil um jogador sozinho resolver o que quer que seja", vincou.

O treinador campeão da Europa assumiu um discurso sempre a privilegiar o valor do coletivo: "O que me parece é que vai haver confronto entre duas formações fortíssimas, com jogadores de enorme qualidade".