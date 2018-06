Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) vai voltar a não impor reservas contracíclicas aos bancos no terceiro trimestre, mantendo-as em 0%, o que já acontece desde o início de 2016.

"Por deliberação do Conselho de Administração adotada em 27 de junho de 2018, o banco de Portugal, no exercício das suas competências enquanto autoridade macroprudencial nacional, decidiu que a percentagem de reserva contracíclica de fundos próprios a vigorar no 3.º trimestre de 2018 manter-se-á em 0% do montante total das posições em risco", lê-se num comunicado publicado hoje na página do supervisor financeiro.

A reserva em causa aplica-se a partir de 01 de julho a todas as posições em risco de crédito "cuja contraparte seja o setor privado não financeiro nacional, de instituições de crédito e empresas de investimento sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou do Banco Central Europeu [BCE]".