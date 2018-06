Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) classificou hoje Angola, Moçambique e Macau como "relevantes" para o sistema bancário nacional, até ao segundo trimestre de 2019.

"Por deliberação do Conselho de Administração adotada em 20 de junho de 2018, o Banco de Portugal, no exercício das suas competências enquanto autoridade macroprudencial nacional, decidiu que a lista de países terceiros relevantes para o sistema bancário português, a vigorar até ao 2.º trimestre de 2019, inclui a República de Angola, a República de Moçambique e a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China", lê-se num comunicado publicado hoje na página do supervisor financeiro.

De acordo com o Banco de Portugal, o "exercício de identificação dos países terceiros relevantes para o sistema bancário português pelo Banco de Portugal insere-se no cumprimento da recomendação [...] relativa ao reconhecimento e fixação das percentagens da reserva contracíclica de fundos próprios aplicáveis a posições em risco sobre países terceiros".