Actualidade

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve vai disponibilizar, entre sábado e 16 de setembro, atendimento para situações clínicas de menor gravidade em 31 postos de saúde de praia espalhados pela costa algarvia, anunciou hoje o organismo.

Os 31 postos de saúde de praia vão, segundo a ARS, "assegurar cuidados de saúde de enfermagem e dar resposta a situações clínicas de menor gravidade que possam ser tratadas no local, ou, em caso de necessidade, encaminhar o utente para uma unidade de saúde mais adequada".

O horário de funcionamento é entre as 10:00 e as 18:00, exceto na segunda quinzena de julho e durante o mês de agosto, período durante o qual os postos de saúde de praia funcionarão mais uma hora e o encerramento passará a ser feito às 19:00, adiantou a ARS do Algarve num comunicado.