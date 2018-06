Rock in Rio

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) realizou mais de 300 testes de alcoolemia e 57 testes ao monóxido de carbono, nos primeiros dois dias do festival Rock in Rio Lisboa.

De acordo com dados fornecidos pela Divisão de Intervenção nos Consumos Aditivos e Dependências (DICAD) da ARSLVT, foram abordadas 3.251 pessoas no último sábado e domingo, e foram realizados 316 testes de álcool, a par de 57 testes de monóxido de carbono.

Estes testes são feitos num espaço que está no recinto do parque da Bela Vista, de responsabilidade da DICAD, e que funciona entre as 12:00 e as 00:00, com o apoio de 50 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e médicos.