Actualidade

As atletas olímpicas Sara Moreira, Susana Costa, Marta Pen e Lorene Bazolo são as principais figuras do quarto 'Meeting' de atletismo Maia Cidade do Desporto 2018, que foi hoje apresentado e será realizado na quarta-feira.

Sara Moreira vai participar nos 3.000 metros no quadro da sua preparação para os Europeus, em Berlim, na Alemanha, para os quais conseguiu já os mínimos nos 10 mil metros.

"É um regresso à competição, após dois meses em que estive parada", disse Sara Moreira, que sucede à saltadora Patrícia Mamona como 'madrinha' da prova deste ano.