O argentino Facundo Ferreyra, um dos reforços mais sonantes do Benfica para a época futebolística 2018/19, elogiou hoje Jonas e faz depender uma parceria no ataque 'encarnado' da opção de Rui Vitória jogar com dois pontas de lança.

"Sei que o Jonas é um grandíssimo jogador, que tem marcado muito golos no Benfica e sido decisivo nos últimos anos. Uma parceria com ele? Bem, isso vai depender do que pretende o treinador, se vai jogar com um dianteiro ou com dois", disse o ex-avançado do Shakhtar Donetsk aos jornalistas, durante a apresentação dos novos fatos oficiais do clube, na qual participou.

Em relação aos primeiros dias de treino sob a orientação de Rui Vitória, Ferreyra confessou não poder falar muito, visto que a equipa só iniciou o trabalho na quinta-feira.