Rock in Rio

Os Xutos & Pontapés deram hoje no Rock in Rio Lisboa um concerto emotivo, o primeiro grande espetáculo sem o guitarrista Zé Pedro, que contou com as três maiores figuras do Estado português em palco.

Hoje foi a oitava vez, em oito edições, que os Xutos subiram ao Palco Mundo, o maior da 'cidade do rock', no Parque da Bela Vista, mas o primeiro sem Zé Pedro, que morreu em novembro do ano passado, e que a banda decidiu homenagear ao longo de pouco mais de uma hora.

Apesar de não ter estado presente fisicamente, Zé Pedro foi lembrado por diversas vezes e acabou por 'estar' no concerto em fotografias antigas da banda mostradas nos ecrãs que ladeiam o palco durante "Mar de Outono", tema do próximo disco, quase a meio do espetáculo, no primeiro momento em que começou a chover.