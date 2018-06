Migrações

Patrulhas líbias intercetaram hoje em águas internacionais do Mediterrâneo 345 pessoas, que tentavam chegar à Europa em três embarcações saídas de praias líbias, disse o porta-voz da guarda costeira local.

De acordo com Ayub Gasim, a primeira das três embarcações foi detetada ao largo de Qarabuli, cidade que é um dos núcleos de tráfico de migrantes no oeste da Líbia. As duas restantes encontravam-se também nas proximidades.

"Nestas embarcações viajavam ao todo 345 pessoas, incluindo 39 mulheres e 15 crianças, quase todas de países da África subsariana. Foram todas levadas para uma base naval próxima de Tripoli, a partir da qual serão mudadas para centros de acolhimento", indicou, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.