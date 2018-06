Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram no centro da China e dez ficaram feridas na colisão frontal entre um autocarro de passageiros e um camião numa autoestrada, anunciou hoje a polícia.

O acidente ocorreu na sexta-feira à noite, na província de Hunan, a sul da capital chinesa. De acordo com imagens do local do acidente, os dois veículos ficaram muito danificados e um deles parece ter saltado um separador central da autoestrada.

Excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, veículos com pouca manutenção e condutores cansados são as causas mais frequentes dos acidentes rodoviários na China.