Actualidade

Mais de mil pessoas percorreram, na sexta-feira à noite, as ruas da capital do estado de Maryland em memória dos cinco mortos no ataque de quinta-feira no jornal Capital Gazette.

Os participantes da marcha silenciosa empunhavam velas ou cartazes, nos quais se podia ler: "#AnnapolisStrong", de acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Segundo as autoridades, o atacante Jarrod W. Ramos abriu fogo na redação do Capital Gazette, de Maryland, perto de Washington, causando cinco mortos e dois feridos.