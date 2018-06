Actualidade

O antigo ministro da Educação e Cultura são-tomense, Jorge Bom Jesus, é hoje ratificado como presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) durante o V Congresso Extraordinário do partido, que decorre na capital do país.

Jorge Bom Jesus disputou o cargo na quinta-feira, numa reunião alargada do Conselho Nacional do principal partido da oposição, com a ex-candidata as eleições presidenciais de 2016, Maria das Neves, que acabaria por desistir.

A eleição de Bom Jesus para o mais alto cargo do MLSTP-PSD marca o afastamento da liderança de Aurélio Martins, que os militantes acusam de manter uma relação próxima com o primeiro-ministro e presidente do partido no poder, Ação Democrática Independente (ADI), Patrice Trovoada.