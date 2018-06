Rock in Rio

Um Palco Mundo só com artistas mulheres é hoje o grande destaque para o último dia do festival Rock in Rio (RiR) Lisboa, que também fica marcado pela transmissão no recinto do jogo de Portugal no Mundial de Futebol.

No palco principal do RiR Lisboa as atenções estarão centradas numa seleção só de artistas mulheres: Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld.

Mas o dia no Parque da Bela Vista vai ficar também marcado pelo Mundial de Futebol, a decorrer na Rússia, e ao final da tarde o festival vai fazer uma pausa musical (de pelo menos 90 minutos) para apoiar a seleção portuguesa, que defronta hoje nos oitavos-de-final da competição a equipa do Uruguai.