Actualidade

O festival de música Roskilde, que começa hoje na Dinamarca, tem no cartaz o artista português Miguel Januário com o projeto ±maismenos±, integrado no programa de 'Artes e Ativismo'.

Miguel Januário foi convidado para intervir na fachada de um dos hangares do recinto e, além disso, será responsável por uma oficina, aberta ao público e irá fazer uma palestra sobre o seu trabalho.

O projeto ±maismenos± faz parte do programa de 'artes e ativismo' do festival de música dinamarquês, que se realiza anualmente desde 1971 em Roskilde, a cerca de 35 quilómetros de Copenhaga.