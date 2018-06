Actualidade

O Canadá anunciou na sexta-feira a imposição de taxas alfandegárias sobre importações dos Estados Unidos, em retaliação aos impostos de Washington sobre o aço e o alumínio canadianos.

As novas taxas, que entrarão em vigor a 01 de julho, sobre as exportações provenientes dos Estados Unidos representam 16,6 mil milhões de dólares canadianos (10,8 mil milhões de euros).

Otava "não tinha outra escolha senão anunciar medidas recíprocas em resposta às taxas alfandegárias que os Estados Unidos impuseram sobre o aço e o alumínio desde 01 de junho de 2018", sublinhou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, numa conversa telefónica com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na sexta-feira, de acordo com o gabinete do chefe de Governo do Canadá.