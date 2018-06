Actualidade

As equipas mobilizadas há sete dias para retirar 12 crianças e o seu treinador de futebol presos numa gruta no norte da Tailânida repetiram hoje um exercício de socorro, ainda sem conseguir estabelecer contacto.

"Trata-se de estabelecer um protocolo sobre o que deve ser feito antes de os levar para o hospital", explicou o governador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn.

Após uma semana na escuridão da gruta, as vítimas podem ter problemas oculares e pulmonares, e a retirada deve ser efetuada com precaução, tendo vários hospitais da região participado no exercício, acrescentou o responsável, que sublinhou aproveitando a melhoria das condições atmosféricas, depois das chuvas diluvianas registadas durante a semana.