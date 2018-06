Actualidade

O músico brasileiro Gilberto Gil encerra hoje as Festas de Lisboa, com "Refavela 40", uma comemoração do álbum gravado há 40 anos, inspirado na sua primeira viagem a África, e que é retomado esta noite no Jardim da Torre de Belém.

O álbum, que o músico define como "um disco negro para todas as cores", viria a tornar-se num dos clássicos do criador de "Realce", "um dos mais visionários", segundo a crítica norte-americana, ao combinar 'reggae', samba, 'funk', anos antes de a 'world music' se afirmar como género a nível global.

"Refavela" traduz sobretudo a longa viagem de Gilberto Gil à Nigéria, em 1977, o seu contacto com o 'afrobeat' do músico e ativista Fela Kuti (1938-1997), criador de "Beasts of No Nation", e a descoberta da 'juju music', que pouco depois se afirmaria a nível internacional.