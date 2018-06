Actualidade

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, terminou hoje a sua visita de Estado a Jakarta, de uma forma pouco usual, regressando a Timor-Leste a bordo de um avião da força aérea indonésia que ligou diretamente as duas capitais.

Lu-Olo e a sua comitiva, que incluía o chefe das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo, tiveram a 'boleia' do que é, na prática, o avião número 2 da Indonésia, devido ao vulcão Agung, em Bali.

A comitiva deveria ter viajado de Jakarta para Bali num voo comercial na sexta-feira, mas a erupção do Agung levou ao fecho do aeroporto, obrigando ao cancelamento de vários voos, incluindo o do Presidente.