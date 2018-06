Mundial2018

À hora de almoço, as imediações do Estadio Olímpico Ficht, em Sochi, estão desertas de adeptos portugueses e uruguaios, mas cheias de veraneantes que aproveitam a frescura do Mar Negro e os mais de 30 graus.

A zona onde os adeptos do Mundial2018 se concentram, nos menos de 100 metros entre o estádio e a praia, está polvilhada de bares e lojas de recordações, mas são as praias, de sólido 'calhau', que concentram boa parte dos visitantes, não se vislumbrando portugueses, que se estima sejam menos de mil a voar de solo luso.

Portugal e Uruguai defrontam-se hoje a partir das 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em Sochi, num embate que vale um lugar nos quartos de final do Mundial de futebol de 2018.