Actualidade

O PS do Algarve responsabilizou hoje o antigo Governo de coligação PSD/CDS-PP pela decisão do Tribunal de Contas de recusar visto à alteração do contrato de concessão da Estrada Nacional 125 (EN125), uma das principais rodovias da região.

O Governo anunciou na quinta-feira que a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) iria recorrer do acórdão do Tribunal de Contas (TdC) que recusou o visto à revisão do contrato da subconcessão rodoviária do Algarve Litoral, celebrado com a concessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL), e o PS do Algarve criticou agora o anterior executivo de direita por ter alterado o contrato, responsabilizando-o pela decisão do tribunal.

De acordo com uma nota do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas divulgada na quinta-feira, "as alterações ao contrato inicial fixadas pelo acordo de agosto de 2015 e, entretanto, outorgadas foram agora rejeitadas pelo TdC".