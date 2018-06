Actualidade

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, defendeu hoje que o "novo impulso" no investimento em Defesa na União Europeia e na NATO é "um voo" que Portugal não se pode dar "ao luxo de perder".

"O novo impulso que se reconhece à importância no investimento em Defesa no âmbito da União Europeia (UE) ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)" é "um voo que Portugal não pode dar-se ao luxo de perder", afirmou José Azeredo Lopes.

Na cerimónia militar integrada nas comemorações do 66.º aniversário da Força Aérea Portuguesa (FAP), que decorreu hoje em Évora, o ministro da Defesa Nacional apontou o setor aeronáutico e o projeto da aeronave KC-390 como exemplos da importância do investimento nesta área.