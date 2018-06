Actualidade

As tropas governamentais e a oposição armada do Sudão do Sul trocaram acusações mútuas de violação do cessar-fogo, escassas horas após ter sido decretado, com registo de confrontos no norte e sul do país.

O episódio volta a ensombrar a tentativa de pôr fim à guerra civil, que, em cinco anos, já causou a morte a dezenas de milhares de pessoas, gerando a maior crise de refugiados desde o genocídio no Ruanda, em 1994, com milhões de pessoas famintas e obstáculos recorrentes à ajuda humanitária.

O Presidente Salva Kiir e o ex-vice-Presidente Riek Machar, que lidera a oposição a partir do Congo, decretaram, no primeiro encontro cara a cara em quase dois anos, realizado no início da semana, no vizinho Sudão, um cessar-fogo "permanente", dando ordens aos seus apoiantes para que o respeitassem.