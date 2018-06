Actualidade

A presidente do CDS, Assunção Cristas, afirmou hoje que as conclusões da Cimeira das Migrações "infelizmente são as esperadas" e defendeu que é preciso trabalhar "bem e com regras" para consolidar a Europa como um espaço humano de acolhimento.

"Infelizmente, [as conclusões] são as esperadas, num contexto de uma Europa muito dividida", referiu, durante uma visita à Feira do Cavalo de Ponte de Lima.

Sublinhou que em Portugal há "um largo consenso" sobre esta matéria, mas ressalvou que o mesmo não acontece em todos os países da União Europeia (UE).