Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol está a perder com o Uruguai por 1-0, ao intervalo do jogo dos oitavos de final do Mundial2018, a decorrer em Sochi, na Rússia.

Um golo de Edinson Cavani, logo aos sete minutos, que apareceu sozinho ao segundo poste, após cruzamento de Luis Suárez, deu vantagem aos uruguaios.

O vencedor do jogo entre Uruguai e Portugal irá defrontar nos quartos de final, na sexta-feira, em Nijni Nogovorod, a França, que hoje eliminou a Argentina (4-3), no primeiro jogo dos oitavos de final.