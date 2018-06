Mundial2018

O primeiro-ministro, António Costa, deu hoje os parabéns à seleção portuguesa de futebol, que "esteve sempre à altura" no Mundial2018, apesar de ter sido eliminada nos oitavos de final pelo Uruguai.

"Foi o nosso melhor jogo, mas... isto é futebol. O importante é que estivemos sempre à altura dos campeões que somos e lutámos com abnegação até ao apito final. Parabéns", escreveu António Costa na rede social "twitter".

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada nos oitavos de final do Mundial2018, ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia.