Mundial2018

O Presidente da República agradeceu hoje à seleção portuguesa de futebol as "alegrias" que deu ao país no Mundial2018, considerando que o jogo dos oitavos de final foi "talvez o mais bem jogado" por Portugal, mas faltou sorte.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à RTP no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia, após o jogo que eliminou a seleção portuguesa de futebol do Mundial2018, ao perder com o Uruguai por 2-1 nos oitavos de final.

O chefe de Estado disse que falou com os jogadores e o selecionador Fernando Santos para "agradecer-lhes estes dias e estas semanas de alegrias e de sonhos".