Actualidade

O piloto espanhol Pepe Lopez está na frente do Rali de Castelo Branco no final do primeiro dia, com José Pedro Fontes a liderar entre os que pontuam para o Campeonato Nacional de Ralis.

Na sexta prova do campeonato 2018, a segunda da temporada em piso de asfalto, Pepe Lopez, ao volante do `velho´ Citroen DS3 R5 de José Pedro Fontes, foi dominador no primeiro dia, mas a verdadeira luta estava logo atrás entre os pilotos lusos, mais preocupados com os pontos para as contas do campeonato.

José Pedro Fontes, ao volante do novo Citroen C3 R5, em estreia no asfalto, mostrou que tem carro para lutar por vitórias, terminando o primeiro dia no segundo lugar da geral, a 18,8 segundos do espanhol, mas o melhor entre os pilotos que pontuam para o campeonato português.