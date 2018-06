Rock in Rio

O fogo de artifício, literal e em modo canção, da norte-americana Katy Perry, que concluiu em Lisboa a digressão "Witness", marcou hoje o final da 8.ª edição do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

Foi com "Fireworks" [fogo de artifício, em português], que Katy Perry terminou, já bem perto da 01:00, um espetáculo com uma forte componente visual, onde não faltaram flamingos gigantes, chuvas de papelinhos, pirotecnia, várias mudanças de roupa e até um tubarão dançarino.

Num espetáculo dividido em partes, marcadas pelas saídas da cantora para mudar de figurino, foram os maiores sucessos que provocaram mais reações nos milhares que se juntaram em frente ao Palco Mundo.