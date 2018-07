Actualidade

O projeto "Dar a Ouvir - Paisagens Sonoras da Cidade", desenvolvido pelo Jazz ao Centro Clube (JACC) em conjunto com o município de Coimbra, dinamiza instalações sonoras, performances e um percurso em que o ponto de partida são as sonoridades da cidade.

O projeto, que vai na sua segunda edição, arranca hoje, estende-se até 02 de setembro, e tem "como ponto de partida as paisagens sonoras da cidade", com instalações sonoras no Convento São Francisco, no Jardim Botânico e no Museu da Água, informou a Câmara Municipal de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Tal como na primeira edição, o Convento São Francisco vai continuar a ser o lugar central do projeto, contando com várias propostas das artes performativas à música todas as quintas-feiras, pelas 19:00, além de instalações sonoras, que podem ser visitadas todos os dias entre as 15:00 e as 20:00, informou a autarquia.