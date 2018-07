Actualidade

Pelo menos 44 pessoas morreram, no estado de Uttarakhand, no sopé dos Himalaias, num acidente com um autocarro que caiu num desfiladeiro, segundo a polícia.

As autoridades indicam que o motorista perdeu o controlo do autocarro, que caiu num vale profundo.

Com o impacto, o veículo partiu-se em dois e está agora num pequeno rio no fundo do vale.