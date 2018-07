Actualidade

Um fotógrafo "de palavras suaves" é como Pieter Hugo se define, na apresentação de "Entre a espada e a palavra", exposição que apresenta em Lisboa e que vai ser inaugurada na quarta-feira, no Museu Coleção Berardo.

"Between the devil and the deep blue sea - Entre a espada e a palavra" é o título da mostra, por extenso, composta por quinze séries, produzidas entre 2003 e 2016, que são testemunhos de "uma terra imperfeita", "derrotada", de universos ("entre a espada e a palavra"), sem grande hipótese de escolha.

Nascido em Joanesburgo, na África do Sul, em 1976, Pieter Hugo cresceu nos últimos anos do apartheid, acompanhou o final da política de segregação, a vitória de Nelson Mandela, nas primeiras eleições democráticas, em 1994, e expõe imagens captadas no seu país natal, mas também no Ruanda, Gana, Botsuana, nos Estados Unidos e na China.