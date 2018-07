Actualidade

O papa Francisco alertou hoje para a "grave situação na Síria", em particular na província de Deraa, depois das ações militares dos últimos dias que afetaram escolas e hospitais e provocaram milhares de novos refugiados.

O apelo do papa foi feito durante a oração do "Angelus" na praça de S. Pedro, no Vaticano, e surge dias antes de uma peregrinação ecuménica pela paz no Médio Oriente, que se realizará em Bari (Itália), com vários responsáveis cristãos.

"Renovo com a minha a oração o apelo para que esta população, já duramente atingida há anos, seja poupada a novos sofrimentos", pediu o papa Francisco.