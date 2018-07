Actualidade

(CORREÇÃO NO PENÚLTIMO PARÁGRAFO) Albufeira, Faro, 01 jul (Lusa) - As autoridades marítimas detetaram hoje mau cheiro e sujidade em duas praias do concelho de Albufeira, no Algarve, que foram interditadas a banhos por ordem da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, disse o capitão do porto de Portimão.

Na origem dessa sujidade está "a chuva que se verificou nos últimos dias e que arrastou sujidade e trouxe mau cheiro de uma ribeira próxima, que desagua entre a praia dos Alemães e a praia do INATEL", disse à agência Lusa o comandante Ricardo Arrabaça, capitão do porto de Portimão, cuja jurisdição abrange também a zona de Albufeira.

A situação foi detetada ao final da manhã e as autoridades marítimas "contactaram de imediato a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve", que determinou o encerramento das duas praias mais próximas da zona afetada.