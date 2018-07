Actualidade

O líder do partido nacionalista de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, afirmou hoje no encontro anual do partido que, depois de alcançado o objetivo de integrar o governo em Itália, quer criar uma Liga nacionalista europeia em 2019.

O encontro anual do partido, em Pontida, no norte de Itália, é o primeiro desde que Salvini obteve mais de 17% dos votos nas eleições de março e foi chamado a formar um governo de coligação com o populista Movimento 5 Estrelas, no qual é vice-primeiro-ministro e ministro do Interior.

No discurso que pronunciou perante milhares de apoiantes, Salvini, 45 anos, festejou os resultados do partido, mas disse recusar "conformismos" porque "o objetivo é mudar a Europa" e "dar voz" a todos quantos estão dececionados com as políticas europeias.