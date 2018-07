Actualidade

Os trabalhadores da empresa Servirail, que assegura as refeições nos comboios intercidades, alfa pendular e internacional, vão cumprir na segunda-feira o quinto dia consecutivo de greve, foi hoje decidido em dois plenários.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Figueiredo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria e Turismo e Restaurantes do Norte, acrescentou que na segunda-feira voltam a realizar-se plenários no Porto e em Lisboa, pelas 14:00, para decidir se a paralisação é mantida.

Esta paralisação começou às 0:00 de quinta-feira por tempo indeterminado. A cada dia os trabalhadores decidem se mantêm a greve no dia seguinte.