Actualidade

A coordenadora do BE defendeu hoje que o Governo "pode e deve" avançar com uma moratória para suspensão dos despejos, garantindo que em setembro levará de novo ao parlamento um projeto de lei para travar "esta tragédia social".

"O que nós achamos é que está provado, e vocês que estão aqui estão a comprová-lo, que fazer a moratória dos despejos só para quem tem mais de 65 anos e está há mais de 15 anos na casa não chega, e há aqui uma tragédia social a acontecer no país", afirmou Catarina Martins, no Porto, numa assembleia pública com moradores despejados e ameaçados de despejo no centro histórico da cidade.

Segundo a coordenadora do BE, "é preciso acudir a esta tragédia" e "chamar a atenção para o que está a acontecer" e, "se o parlamento neste momento pode já não conseguir parar todos os despejos, o Governo tem a capacidade e a competência para, se quiser, fazer uma moratória a todos os despejos que estão a acontecer".