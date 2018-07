Actualidade

O antigo Presidente da República Cavaco Silva disse hoje que o tema do interior voltou à agenda política e espera que "não seja apenas uma figura de retórica" nem remetido para as "gavetas do esquecimento".

"O interior de Portugal, a coesão territorial, tem sido uma constante, melhor, foi uma constante das minhas intervenções como Presidente da República. Voltou recentemente à agenda política. Felizmente. E é bom que aí permaneça para o futuro", referiu Aníbal Cavaco Silva em Sernancelhe, no distrito de Viseu.

O antigo Chefe de Estado lembrou que nos anos de 1990, quando foi primeiro-ministro, foi feito "um esforço histórico para melhorar as condições" do interior do país.