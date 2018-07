Mundial2018

Algumas centenas de pessoas aguardaram hoje pela chegada da seleção portuguesa de futebol ao aeroporto de Lisboa, um dia depois desta ter sido eliminada nos oitavos de final do Mundial2018, a decorrer na Rússia.

O avião que transportou a seleção lusa pousou no aeroporto Humberto Delgado às 19:50, comitiva que tinha entre duas a três centenas de pessoas à sua espera.

Apesar da eliminação da equipa das 'quinas', as pessoas que se deslocaram ao aeroporto dirigiram palavras de incentivo aos jogadores e gritos de 'Portugal, Portugal', mostrando estar com a seleção, que, embora fora do mundial, ainda é campeã europeia em título.