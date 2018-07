Mundial2018

O selecionador português de futebol mostrou-se hoje feliz com a receção que a equipa lusa teve no regresso a Lisboa, mas admitiu "tristeza" por não ter conseguido dar "mais uma alegria" aos portugueses, dada a eliminação do Mundial2018.

"Sabemos o sentimento que o povo português nutre pela seleção nacional. Estamos muito tristes, porque, além da derrota, queríamos dar ao povo português mais uma alegria. Esta tristeza reinava ontem (sábado) no balneário, com eles (jogadores) a chorarem. Estávamos tristes por nós, mas muito pelo povo português", afirmou Fernando Santos aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa.

Cerca de três centenas de pessoas aguardaram pela chegada da seleção portuguesa ao aeroporto de Lisboa, um dia depois de esta ter sido eliminada pelo Uruguai (2-1), nos oitavos de final do Mundial2018, a decorrer na Rússia.