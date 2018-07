Actualidade

O candidato da esquerda do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, deverá vencer as eleições da Presidência do México com mais de 50% dos votos, segundo os primeiros dados oficiais do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

De acordo com uma mostra de 7.700 atas de votação elaborada por aquele organismo, López Obrador deverá garantir entre entre 53% e 53,8% dos votos, anunciou o presidente do INE, Lorenzo Córdova, ao final da noite de domingo.

O futuro Presidente do México disse já "que a principal promessa é não permitir a corrupção nem a impunidade", à saída do seu gabinete.