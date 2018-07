Actualidade

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou hoje o encerramento dos procedimentos antidoping que envolvem o britânico Chris Froome (Sky), cinco dias antes do início da Volta a França em bicicleta.

Em comunicado, a UCI decidiu ilibar o quatro vezes vencedor do Tour, depois de uma análise ter acusado uma concentração do broncodilatador salbutamol acima do permitido num controlo antidoping em 07 de setembro de 2017, durante a Volta a Espanha, que Froome viria a vencer.

"A UCI analisou detalhadamente todas as provas relevantes (consultando os seus próprios peritos e peritos da Agência Mundial Antidopagem [AMA]). Em 28 de junho de 2018, a AMA informou a UCI de que aceitaria, baseada nos factos específicos deste caso, que os resultados da amostra de Froome não constituíssem um AAF [sigla em inglês para resultado analítico adverso]", lê-se no comunicado do organismo que rege o ciclismo mundial.