Actualidade

A entrada de turistas portugueses em Espanha alcançou as 161.098 pessoas em maio, um aumento de 21,6% em relação a um ano antes, tendo sido a nacionalidade que cresceu mais, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas espanhol.

Em termos acumulados, nos primeiros cinco meses do corrente ano, de janeiro a maio, foram 775.422 os turistas portugueses que entraram no país vizinho, um crescimento de 12,8% em relação a 2017, o que também significou o maior crescimento verificado neste período.

Segundo as estatísticas, com o movimento de turistas nas fronteiras espanholas, o número de estrangeiros que visitou Espanha em maio foi de 8,1 milhões, mais 1% do que no mesmo mês do ano passado.